Bolsonaro diz em entrevista à NBC que esquerda planejou o 8 de Janeiro

247 - Diante das revelações de que tentou trazer ilegalmente um joia no valor de R$ 16 milhões que recebeu como "presente" na Arábia Saudita, às vésperas da entrega de uma refinaria da Petrobrás a um fundo árabe, bem abaixo de seu valor de mercado, fez Jair Bolsonaro voltar a falar.

Em seu autoexílio na Flórida, nos Estados Unidos, desde o dia 28 de dezembro de 2022, Bolsonaro falou pouco e quase não se via imagens suas. No entanto, no sábado (4), discursou em um evento da extrema direita norte-americana e foi divulgada uma entrevista em que ele diz que “pessoas da esquerda” foram responsáveis por planejar os atos golpistas do 8 de Janeiro.

Em entrevista à emissora norte-americana NBC, Bolsonaro disse não ter nenhuma responsabilidade sobre os ataques que culminaram na invasão da Praça dos Três Poderes, apesar das provas mostrarem o contrário.

“As manifestações da direita ao longo de 4 anos foram pacíficas e não temos nada a temer. Jamais o nosso pessoal faria o que foi feito agora no dia 8 [de Janeiro]. Cada vez mais nós temos certeza que foram pessoas da esquerda que programaram aquilo tudo”, disse.

Bolsonaro afirma que deve voltar ao Brasil ainda neste mês de março. “Eu pretendo ir ao Brasil esse mês ainda. Eu respondo por processo nenhum. Não fui citado em absolutamente nada”, disse.

Perguntado sobre se teria alguma responsabilidade em incentivar os atos de 8 de Janeiro, Bolsonaro negou. “Já não era mais presidente e estava fora do Brasil. E nós queremos apurar o ocorrido. O atual presidente não quer apurar. Queremos e estamos lutando por investigação”, afirmou.

No entanto, enquanto era presidente, Bolsonaro era investigado em quatro inquéritos autorizados pelo STF e enfrentava acusações de crimes feitas pela CPI da Covid que estavam em apuração pela PGR.

São quatro inquéritos que Bolsonaro é investigado: divulgação de notícias falsas sobre a vacina contra covid-19 (INQ 4888); vazamento de dados sigilosos de ataque ao TSE (INQ 4878); inquérito das fake news, sobre ataques e notícias falsas contra ministros do STF (INQ 4781); interferência na Polícia Federal (INQ 4831).

Sobre o resultado das eleições, Bolsonaro foi questionado se admitia que perdeu o pleito em 2022. Depois de um corte no vídeo da entrevista, o ex-presidente diz que “o povo não comemorou a eleição do outro candidato”.

“Eu tive muito mais apoio em 2022 do que em 2018. Um dos motivos das manifestações era por transparência no Brasil.”, afirmou.

