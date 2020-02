Bolsonaro diz esperar que investigação de Adriano da Nóbrega ‘chegue a bom termo’

247 - Jair Bolsonaro disse neste domingo (16) esperar que a investigação sobre a morte do ex-capitão do Bope e miliciano Adriano da Nóbrega chegue a “um bom termo” e disse que não quer partidarizar o tema quando cita o caso do assassinato do ex-prefeito de Santo André (SP) Celso Daniel (PT), em 2002.

“Eu já falei o que tinha que falar ontem. TV Globo ia botar uma nota do governador então eu fiz aquela nota. Estão investigando e espero que chegue a bom termo”, afirmou Bolsonaro, segundo reportagem do Metrópoles.

Neste sábado, Bolsonaro divulgou nota depois de o governador da Bahia, Rui Costa, ter respondido a ataques dele, lembrando que a homenagem feita por Flavio Bolsonaro a Adriano da Nóbrega, em 2005. “É irônico o governador petista falar de más companhias quando, nos últimos anos, os principais dirigentes nacionais do PT foram condenados e presos na operação Lava Jato“, diz o texto de Bolsonaro.

Questionado se em sua nota ele se referia a ligações da morte do ex-capitão com partidos, Bolsonaro se esquivou. “Estão investigando e espero que cheguem a um bom termo”, declarou o presidente.