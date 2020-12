Bolsonaro diz 'estar conversando' com o Congresso a implantação do voto impresso

Jair Bolsonaro disse estar "conversando com lideranças do Parlamento" para reintroduzir o voto impresso no país já nas próximas eleições "Quem decide o voto impresso somos nós, o Executivo, e o Parlamento. Ponto final. E, acima de nós, o povo, que quer o voto impresso", afirmou edit

247 - Jair Bolsonaro disse estar "conversando com lideranças do Parlamento" para reintroduzir o voto impresso no país já nas próximas eleições.

"Já estou conversando com lideranças no Parlamento. Quem decide o voto impresso somos nós, o Executivo, e o Parlamento. Ponto final. E, acima de nós, o povo, que quer o voto impresso", disse Bolsonaro nesta segunda-feira (7), de acordo com reportagem do UOL.

No dia 29 de novembro, data do segundo turno das eleições municipais, Bolsonaro sinalizou que faria do voto impresso uma bandeira do governo, apesar do Supremo Tribunal Federal (STF) ter decidido em setembro pela inconstitucionalidade da medida.

No domingo (6), um grupo de manifestantes se reuniu na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para defender a medida.

