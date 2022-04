Bolsonaro diz estar 'orgulhoso e feliz' com indulto dado a Silveira, condenado pelo STF por atacar a democracia

Declaração foi feita durante um evento oficial em Paragominas, no Pará, nesta quinta-feira (28) edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (28) que está “orgulhoso e feliz" pelo indulto que concedeu ao deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a 8,9 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por atacar a democracia e as instituições.

"Isso que eu fiz é para todos vocês. A nossa liberdade não pode continuar sendo ameaçada. Me senti orgulhoso e feliz comigo mesmo com a decisão tomada”, disse Bolsonaro durante participação em um evento oficial em Paragominas (PA), de acordo com a Folha de S. Paulo.

Na quarta-feira (17), ele promoveu um ato no Palácio do Planalto onde, juntamente com aliados, voltou a criticar e atacar o Supremo Tribunal Federal (STF), além de cobrar a participação direta dos militares na apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mobilização foi liderada por parlamentares que integram as chamadas bancadas da Bíblia, Bala e Boi, uma das bases de apoio do atual governo no Congresso Nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE