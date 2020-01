Bolsonaro diz haver erro em auditoria milionária do BNDES e chama Montezano de garoto

Bolsonaro criticou nesta Terça-feira (28) um termo aditivo de contrato para realização de uma auditoria no BNDES e também disse que o presidente do banco, Gustavo Montezano, é um “garoto”. "Tem coisa esquisita aí. Parece que alguém quis raspar o tacho", disse o ocupante do Planal edit

247 - Bolsonaro criticou nesta Terça-feira (28) um termo aditivo de contrato para realização de uma auditoria no BNDES e também disse que o presidente do banco, Gustavo Montezano, é um “garoto”.

Com o objetivo de atacar o PT, Bolsonaro foi dos grandes defensores da auditoria de 48 milhões para averiguar a “caixa preta” no BNDES, que não acusou nenhuma ação de corrupção no órgão.

"Tem coisa esquisita aí. Parece que alguém quis raspar o tacho. Não sei se vou ter tempo para estar com Paulo Guedes hoje, parece que ele está em Brasília. É o garoto lá [Gustavo Montezano, presidente do banco], foi o garoto, porque, conheço por coincidência desde pequeno, o presidente do BNDES é um jovem bem intencionado. E ele que passou as informações disso que falei para vocês agora que são os aditivos. A ordem é não passar a mão na cabeça de ninguém. Expõe logo o negócio e resolve", disse Bolsonaro, como publicado no jornal Estado de S.Paulo.