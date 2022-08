Bolsonaro diz que a imprensa "bate" nele por vendas recordes de armas e avisa: 'quero facilitar mais'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a defender a venda de armas e munições para civis e prometeu que “vai facilitar ainda mais" o acesso da população a armas de fogo. "A imprensa bate em mim porque eu estou batendo recorde de venda de armas. Sim. Quero facilitar mais ainda. Quanto mais armas, mais segurança", disse Bolsonaro nesta segunda-feira (1) durante uma conversa com apoiadores.

"Lá atrás, em 2004, 2005, fizeram o Estatuto do Desarmamento para desarmar o cidadão de bem. A bandidagem começou a ficar cada vez mais armada. Como é que está a vagabundagem agora no Rio?", completou o atual ocupante do Palácio do Planalto, de acordo com o Estadão Conteúdo.

Ele também comemorou o aumento do número de Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs), grupo que integra sua base de apoio e criticou o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). "Tirei dinheiro de ONGs que financiavam os cabeças do MST. Estamos facilitando bastante também a questão do armamento. Propriedade privada é privada, ninguém pode invadir", disse.

O grupo dos CACs, que em 2018 contabilizava 117.467 registros, já ultrapassou a marca de 6738 mil inscritos até meados deste ano. O número é maior que os 406 mil policiais militares da ativa que atuam em todo o País e supera o efetivo de cerca de 360 mil homens das Forças Armadas”.

Ao todo, o governo Bolsonaro já editou 19 decretos, 17 portarias, duas resoluções, além de três instruções normativas e dois projetos de lei que flexibilizam as regras de posse e porte de arma por civis. Em praticamente quatro anos da atual gestão, a corrida armamentista promovida por Bolsonaro e seus apoiadores fez com que o total de registros de armas de fogo no país crescesse 447%.

