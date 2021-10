Bolsonaro diz que André Mendonça "segue para o Supremo" e que irá tomar Tubaína com ele "todo mês"

Mendonça foi indicado em julho deste ano para o STF, mas tem enfrentado resistência do presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, para ter sua sabatina marcada edit

247 - Em visita a Igreja Batista Central de Brasília nesta terça-feira (5), Jair Bolsonaro reafirmou a indicação do ex-Advogado-Geral da União André Mendonça a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

Mendonça foi indicado em julho deste ano. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), no entanto, tem oferecido resistência para marcar a sabatina do ex-AGU.

Em discurso, Bolsonaro afirmou que Mendonça “segue para o Supremo” e disse que tomará "Tubaína" com o futuro ministro "todo mês".

“Ele segue para o Supremo. Eu só fiz um pedido para ele. Primeiro, que toda semana, quando ele iniciar os trabalhos, ele faça uma oração dentro do STF. E outro que vem do coração: nós sabemos que quem não conhece a sua história está condenado a não ter futuro. Ele é uma pessoa humilde. Eu falei para ele que quero, todo mês, tomar com ele uma Tubaína", declarou.

