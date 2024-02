Bolsonaro diz que assumiu à PF que se aproximou de baleia, mas que "não a importunou"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) disse à CNN Brasil que confirmou em depoimento à Polícia Federal (PF) que se aproximou de uma baleia jubarte com um jet ski em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, em junho do ano passado, mas negou ter importunado o animal.

“Ninguém consegue entender eu estar respondendo processo na Polícia Federal sobre importunação de baleia. Eu sei que a legislação existe, tem que ser cumprida, mas não se enquadra nisso que aconteceu comigo. Assumi que estava a 20, 30 metros. Não a molestei de forma alguma, deixo bem claro”, disse Bolsonaro ao chegar ao Hospital Vila Nova Star, nesta quarta-feira (28), para realizar exames para avaliar a necessidade de uma nova cirurgia no intestino.

De acordo com o ex-mandatário, o inquérito da PF que investiga uma suposta importunação ao animal praticada é “político” e faz parte de uma “perseguição implacável” contra ele. Bolsonaro também é investigado em diversos outros inquéritos, incluindo um que apura o seu envolvimento no planejamento de um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O advogado do ex-mandatário, Fabio Wajngarten, que o acompanhava no episódio em São Sebastião, também prestou depoimento à PF

O inquérito que apura a suposta importação ao animal foi aberto com base em um vídeo publicado nas redes sociais em que uma moto aquática, com o motor ligado, chega a cerca de 15 metros da baleia jubarte. A suspeita dos investigadores era a de que Bolsonaro pilotava o veículo.

