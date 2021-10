Bolsonaro diz que beneficiários do Bolsa Família “não sabem fazer quase nada”

“Não tem como tirar o Bolsa Família do pessoal, como alguns querem. São 17 milhões que não têm como ir mais para o mercado de trabalho, com todo o respeito não sabem fazer quase nada", afirmou Jair Bolsonaro edit

247 - Após fazer um grande alarde do pagamento de R$ 400 aos beneficiários do Bolsa Família, rebatizado de Auxílio Brasil, sob o discurso de que seu governo estaria preocupado com o avanço da fome do país, Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (27) que os beneficiários “não sabem fazer quase nada”. As manobras para Bolsonaro pagar o benefício, que geraram crise na equipe econômica de Paulo Guedes, quase levando a queda do ministro por conta do rompimento do teto de gastos, foram vistas como uma forma de ajudar a recuperar a popularidade e tentar garantir a sua reeleição em 2022.

“Não tem como tirar o Bolsa Família do pessoal, como alguns querem. São 17 milhões que não têm como ir mais para o mercado de trabalho, com todo o respeito não sabem fazer quase nada. O que a juventude aprendeu com 14 anos do PT, tendo o ministro Haddad lá na Educação?”, atacou Bolsonaro em entrevista a Sikêra Júnior, da TV A Crítica, afiliada da RedeTV! no Amazonas.

Sobre a CPI, que entregou o seu relatório final ao Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras, nesta quarta-feira (24), Bolsonaro voltou a criticar.

"A CPI chegou bem depois [do início da pandemia]. O G7, tem dois daqui, dois folgados do Amazonas", disse o presidente, sem citar os nomes dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, ambos eleitos pelo Amazonas.

"Chegaram em Brasília para fazer política, abriram a CPI já com o relatório pronto e começaram a torturar muitas pessoas. É isso que fizeram... Interrogavam quem bem entediam e queriam o tempo todo conduzir os depoimentos", disse Bolsonaro.

