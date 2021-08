Bolsonaro diz que Biden é de 'esquerda' e que questão ambiental atrapalha 'um pouquinho'

Ricardo Brito, Reuters - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que a quase obsessão do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, com a questão ambiental atrapalha "um pouquinho" o Brasil, mas fez questão de ressalvar que o diálogo com a gestão norte-americana é boa.

"Obviamente o governo Biden é um governo mais de esquerda, um governo que tem quase uma obsessão para a questão ambiental. Então isso atrapalha um pouquinho a gente, porque o Brasil é o país que mais preserva o seu meio ambiente", disse Bolsonaro.

Em entrevista ao programa Fábio Sousa, veiculado pelas redes sociais, o presidente disse que também sofre ataques o tempo todo de países europeus pelas questões ambientais e que está pronto para conversar com todos esses países.

O presidente repetiu sua avaliação de que governos anteriores, exceto o de Michel Temer, não tinham nenhuma simpatia pelo povo norte-americano e que o diálogo não era bom com os Estados Unidos. Segundo Bolsonaro, isso mudou com ele.

"Comigo está bom", disse.

"Nós sabemos e mantemos contato com o governo americano dos problemas que existem na América Latina e que há interesse obviamente por parte dos Estados Unidos em buscar preservar cada vez mais ou manter a democracia nesses países", acrescentou.

Durante a campanha presidencial dos EUA, Bolsonaro foi um entusiasta da reeleição do então presidente Donald Trump, republicano. Mas ele foi derrotado pelo democrata Joe Biden.

Na época da campanha, Biden chegou a propor que países de todo mundo se reunissem para fornecer 20 bilhões de dólares para a preservação da Amazônia e disse que o Brasil enfrentaria “consequências econômicas significativas”, caso o país não parasse a destruição da floresta.

