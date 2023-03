Bolsonaro diz que devolverá armas recebidas de monarquia árabe com "dor no coração"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou que irá devolver as armas recebidas dadas a ele pela monarquia saudita com “dor no coração”. O ex-mandatário disse, ainda, que “pagaria com o que tem no bolso” para ficar com o fuzil e a pistola que recebeu como presentes dados por autoridades dos Emirados Árabes Unidos em 2019. Bolsonaro terá que devolver os itens em função de uma determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), no dia 15 de março.

"Confesso, com dor no coração, vou entregar as armas, com dor no coração, tá o meu nome lá, eu pagaria o que tenho no meu bolso aqui por aquelas duas armas, mas não vamos criar qualquer polêmica no tocante em si, às armas", disse Bolsonaro à TV Record na quinta-feira (23). Bolsonaro terá que devolver os itens em função de uma determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).

Bolsonaro também afirmou que está com retorno ao Brasil “pré-marcado” para a quinta-feira da semana (30) e destacou que nunca teve a ideia de “sumir” com as joias recebidas de presente do governo da Arábia Saudita.

