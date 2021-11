Bolsonaro diz que diária de R$ 45 mil em hotel luxuoso de Dubai é paga pelos árabes

Segundo sites de reserva, a suíte mais cara do Habtoor Palace tem diária de R$ 81 mil. Presidente fica no hotel até a próxima terça-feira edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse neste sábado (13/11) que sua estadia nos Emirados Árabes está sendo paga pelo governo de Dubai.

“Estou em um quarto de diária R$ 45 mil. Só que é 0800. Jamais eu ficaria, com todo o respeito, mesmo eu pagando, não ficaria em um hotel desses, jamais”, declarou o presidente a jornalistas.

Segundo sites de reserva, a suíte mais cara do hotel, com suporte para até 11 pessoas, tem diária de R$ 81 mil. O presidente está hospedado no Habtoor Palace, considerado unidade de luxo nos Emirados. O mandatário brasileiro deve ficar hospedado no local até a manhã da próxima terça-feira (16/11).

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE