Bolsonaro diz que escolas formam apenas 'militantes políticos'

247 - Jair Bolsonaro afirmou em discurso durante inauguração em uma escola cívico-militar no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (14), que antes do seu governo, as escolas apenas formavam "militantes políticos".

Segundo ele, "na escola, já que temos ótimos professores, mas temos que dar meios e autoridade para cumprir o seu trabalho".

"É quase como um quartel, se não tiver hierarquia e disciplina ele não cumpre com sua missão”, disse ele sob a sua lógica de ensino militar. “Aos seus 20, 21, 22, 25 anos, ele seja formado um bom profissional. Vai ser um bom empregado, um bom patrão, um bom liberal, e não apenas, como acontece em parte do Brasil ainda, apenas um militante político”, disse.

Após o evento, Bolsonaro cumpriu agenda no Comando Militar do Leste, no Centro. A expectativa é de que ele visite as instalações do Batalhão de Operações Especiais (Bope) durante a tarde.

