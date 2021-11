Bolsonaro diz que esquerda pressiona pelo pagamento dos precatórios para quitar a 'dívida da professorinha'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro ironizou, nesta segunda-feira (22), a pressão contrária à aprovação da PEc dos precatórios e disse que a esquerda cobra o pagamento das dívidas judiciais por parte da União para “pagar a dívida da professorinha”

"Olha o que a esquerda faz. 'Ah, ele não quer pagar a dívida da professorinha de 20 anos atrás'. É verdade que é o dinheiro da professorinha de 20 anos atrás. Por que o Lula não pagou?”, disse Bolsonaro a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, de acordo com a Folha de São Paulo.

A PEC dos Precatórios, que possibilita que a União não pague as dívidas reconhecidas pela Justiça e abre espaço para que o governo possa remanejar cerca de 91 bilhões em 2022, ano eleitoral, é vista como prioridade pelo Planalto em função da campanha pela reeleição de Bolsonaro. Ainda segundo o chefe do Executivo, o governo poderia pagar a “dívida da professorinha, se furar a regra do teto de gastos públicos.

“Se deixarem furar o teto, a gente paga. Não tem problema nenhum. O que a gente está fazendo: passou na Câmara, está no Senado. Dívidas de até R$ 600 mil, aí inclui a professorinha, a gente vai pagar. Acima, a gente vai parcelar", disse.

