Bolsonaro diz que está 'noivo' do PP, mas tem 'affair' com PL

Declaração foi dada a deputados aliados após uma reunião fora da agenda com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro nessa quarta-feira (6) a deputados aliados que tem conversas avançadas para se filiar ao Progressistas, principal partido do Centrão e a legenda do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Segundo o jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, Bolsonaro afirmou estar “noivo” do PP, e ter um “affair” com o PL, que é presidido por Valdemar Costa Neto. Bolsonaro se reuniu com com Costa Neto na tarde dessa quarta, no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE