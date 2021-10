Bolsonaro diz que estuda maneira de alterar política de preços da Petrobras

“Você vive em um país que paga tudo em real e tem o preço do combustível atrelado ao dólar. Ninguém entende”, afirmou Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Durante transmissão em suas redes sociais, Jaír Bolsonaro disse que estuda maneira de alterar política de preços da Petrobras.

“Você vive em um país que paga tudo em real e tem o preço do combustível atrelado ao dólar. Ninguém entende”, afirmou Bolsonaro.

A declaração vem no mesmo dia em que a estatal informou que lucrou R$ 31 bilhões em três meses com seus preços abusivos nos combustíveis.

PUBLICIDADE

A política de reajustes dos derivados de petróleo baseados no Preço de Paridade de Importação (PPI) foi criada durante o governo de Michel Temer, em 2016, após o golpe contra o governo de Dilma Rousseff.

Na transmissão, Bolsonaro disse que a Petrobras não pode dar lucros altos como tem dado. Segundo ele, por ser uma empresa estatal, com monopólio relacionado ao petróleio no país, a Petrobras deve ter um viés social revertido no preço dos combustível para a população.

PUBLICIDADE

Bolsonaro afirmou ainda que estuda alterações na legislação da política de preços da empresa.

"Se é uma empresa que exerce monopólio, tem que ter seu viés social, no bom sentido. Ninguém quer dinheiro da Petrobras para nada. Queremos que a Petrobras não seja deficitária, obviamente, invista também em gás, e não apenas em outras áreas", afirmou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: