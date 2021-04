Bolsonaro diz que faz 'infrutífera busca de diálogo' contra o 'fecha tudo' na pandemia

Jair Bolsonaro cobrou o fim das medidas restritivas contra a Covid-19 e tentou inverter a cobrança pela abertura do diálogo no combate à pandemia. Segundo ele, a fome e o desemprego no Brasil são consequências do "fecha tudo" e de uma "infrutífera busca de diálogo" edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas de isolamento social impostas por governadores e prefeitos para conter o avanço da Covid-19. Em uma postagem nas redes sociais, ele afirmou que a fome e o desemprego no Brasil são consequências do "fecha tudo" e que vem realizando uma "infrutífera busca de diálogo" para reverter a situação.

Na postagem, com o link para um site contrário ao isolamento social, Bolsonaro tenta inverter a cobrança dos gestores estaduais e municipais pela abertura de um diálogo no combate à pandemia no Brasil. Desde o começo da crise sanitária, Bolsonaro entrou em atrito com os governadores e autoridades de saúde por não aceitar a imposição de medidas restritivas.

- ALERTA FEITO EM MAIO DE 2020.



- Consequências do "fecha tudo" e a infrutífera busca de diálogo por parte do Presidente.https://t.co/P6lfNImZXM April 3, 2021

Desde o início da pandemia, o Brasil perdeu mais de 328 mil vidas devido a infecção pelo coronavírus e registra mais de 12 milhões de casos confirmados.

Confira a postagem de Jair Bolsonaro sobre o assunto.





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.