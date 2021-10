Bolsonaro diz que governo não comprará CoronaVac em 2022

A declaração foi dada durante conversa com jornalistas e apoiadores, no Guarujá, São Paulo, onde o mandatário passa o feriado prolongado edit

Metrópoles - O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou, neste domingo (10/10), que o governo não comprará mais doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan.

A declaração foi dada durante conversa com jornalistas e apoiadores, no Guarujá, São Paulo, onde o mandatário passa o feriado prolongado.

Questionado sobre as vacinas compradas para o calendário de vacinação contra a Covid-19 no ano que vem, Bolsonaro disse que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não vai mais adquirir a Coronavac.

“Queiroga parece que não vai comprar mais a Coronavac, se não me engano. Acho que está nessa linha. Porque tem a validade, segundo ele me disse, em torno de seis meses. Quem já foi vacinado há mais de seis meses o cartão de vacina tá irregular. A demagogia do cartão de vacina”, afirmou.

