Bolsonaro diz que herdeiro saudita vem ao Brasil em maio

247 - Jair Bolsonaro (PL) anunciu nesta segunda-feira (21) que o herdeiro saudita Mohammed bin Salman vem ao Brasil em 9 de maio. "Agora há pouco conversamos com o proprietário também Bin Salman, que deve nos visitar no próximo dia 9 de maio. Uma grande parceria, em vários aspectos. É o interesse do mundo no Brasil afirmou e o Brasil interessado no mundo", Bolsonaro, durante a cerimônia no Palácio do Planalto, segundo o UOL.

Bin Salman, que é dono do time de futebol inglês Newcastle, é acusado de ser o responsável pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, além de outros crimes relacionados a violações de direitos humanos.

