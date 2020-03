Bolsonaro diz que HFA possui respaldo legal para não divulgar nomes de pacientes contaminados por coronavírus

“Você acha que eu estou escondendo alguma coisa? Está na lei que esses laudos são segredo. Quer que eu te mande a lei? Respeita a lei. Se um tiver aqui, não é obrigado a revelar se está ou não com o vírus”, disse Jair Bolsonaro ao ser indagado sobre o assunto pela imprensa edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (25), que o Hospital das Forças Armadas (HFA) possui respaldo legal para não divulgar as informações referentes a lista de infectados com o novo coronavírus e que as pessoas que fizeram os exames não são obrigadas a revelar se estão ou não contaminadas.

“Você acha que eu estou escondendo alguma coisa? Está na lei que esses laudos são segredo. Quer que eu te mande a lei? Respeita a lei. Se um tiver aqui, não é obrigado a revelar se está ou não com o vírus”, disse Bolsonaro ao ser indagado sobre o assunto pela imprensa.

Declaração veio na esteira da repercussão da não divulgação de nomes de uma lista de infectados pelo novo coronavírus. Uma lista com 17 nomes, sendo 15 contaminados, de autoridades que fizeram o exame foi entregue ao governo do Distrito Federal. Bolsonaro se submeteu aos exames e, embora negue ter sido contaminado, se nega amostrar os resultados dos exames a que foi submetido.