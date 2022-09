Bolsonaro diz que já avisou parentes sobre possível operação envolvendo a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo (vídeo)

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou, durante live nas redes sociais nesta quinta-feira (8), que alertou familiares do Vale do Ribeira sobre uma possível operação de busca e apreensão de que poderiam ser alvos em função das denúncias envolvendo a compra de 51 imóveis, que somam R$ 25,6 milhões em valores atualizados, pagos com dinheiro vivo nos últimos 30 anos.

“Já liguei para os meus irmãos, os meus parentes. Cuidado que vão fazer uma busca e apreensão na casa de vocês. Já estou avisando. Vão fazer busca e apreensão na casa de vocês daqui a poucos dias para ter aquele escândalo na mídia”, disse Bolsonaro na live.

O atual ocupante do Palácio do Planalto, porém, não deixou claro se a afirmação era uma suposição ou fruto de uma informação privilegiada.

Na terça-feira (6), durante uma entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro já havia temer a possibiulidade de uma operação do gêneroser deflagrada contra seus parentes. “Só falta essa semana, semana que vem, fazerem busca e apreensão na casa desses parentes meus no Vale do Ribeira. Eu acho que, tenho quase certeza, que vão fazer buscas e apreensão na casa de parentes meus para dar aquele: ‘Olha, a família de corruptos’”, disse.

Nesta sexta-feira (9), os jornalistas Juliana Dal Piva e Thiago Herdy, do UOL, divulgaram documentos que comprovam que o clã Bolsonaro fez uso de dinheiro vivo para quitar 51 das 107 transações imobiliárias realizadas desde a década de 1990.

