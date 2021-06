Bolsonaro diz que "lamenta" 500 mil óbitos, mas volta a defender "tratamento precoce"

247 - "Lamento todos os óbitos, lamento. Muito. Qualquer óbito é uma dor na família. E nós, desde o começo, o governo federal teve coragem de falar em tratamento precoce. E alguns até dizem, né? Como está sendo conduzida essa questão, parece que é melhor se consultar com jornalistas do que com médicos", disse Jair Bolsonaro dois dias após o país ter chegado a 500 mil mortes na pandemia.

A declaração foi feita nesta segunda-feira (21) em entrevista durante cerimônia de formatura da Escola de Especialistas de Aeronáutica, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

O "tratamento precoce" não tem comprovação científica nem é recomendado por especialistas e autoridades sanitárias, incluindo o seu ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

No evento, Bolsonaro se irritou ao ser questionado pela imprensa sobre ter sido multado pelo governo de São Paulo pelo não uso de máscara duranta uma manifestação na capital paulista.

