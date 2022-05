Bolsonaro diz que Lula é "cara de pau" por apontá-lo como culpado da inflação alta no País

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (2) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "cara de pau" por cobrá-lo sobre a inflação. "O cheiro de mortadela estava na televisão. A cara de pau dele de me culpar pela inflação. A inflação vem do 'fica em casa e a economia a gente vê depois'", disse Bolsonaro em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada ao comentar os atos de 1º de Maio, Dia do Trabalhador. O relato dele foi publicado pelo jornal Correio Braziliense.

Em live no último dia 28, Bolsonaro voltou a culpar governadores pela alta da inflação e afirmou que a "inflação está no mundo todo". "Essa crise, esses problemas, né, a pandemia. A péssima condução por parte de muitos governadores levou a esse caos. Se não fôssemos nós, ao conceder o auxílio emergencial lá em 2020 e em uma parte de 2021, como estariam as pessoas?", questionou.

"E, agora, vêm uns candidatos aí, que nem são governadores, e querem colocar a culpa em mim. Na inflação, nos combustíveis, no preço da energia elétrica. O que os governadores que são simpáticos ao Lula fizeram? Impuseram as maiores medidas restritivas em todo país", alegou.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial do Brasil, aumentou 1,73% em abril, a maior variação mensal desde fevereiro de 2003 (2,19%) e a maior alta para abril desde 1995 (1,95%). A alta foi puxada pelo setor de transportes, principalmente pelo aumento no preço da gasolina.

O IPCA fechou 2021 com alta de 10,06%. O resultado ficou muito acima da meta estabelecida pelo Banco Central (3,75%).

