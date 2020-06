Bolsonaro diz que manifestações pela democracia e contra o governo são “o grande problema” do momento

Jair Bolsonaro partiu para um ataque contra os manifestantes que realizaram atos em várias cidades do País contra o fascismo no domingo (7) edit

247 - Jair Bolsonaro atacou os manifestantes pela democracia, que foram às ruas de diversas cidades do País para protestar contra seu governo. Ele afirmou que "o grande problema" do momento são as manifestações pela democracia.

“O grande problema nesse momento é isso que vocês estão vendo aí, viram um pouco na rua ontem [domingo]. Estão começando a colocar as mangas de fora”, afirmou.

Bolsonaro ainda acalmou seus apoiadores falando que não pode resolver todos os problemas do País, dizendo que assumiu o governo de uma nação com um câncer.

“Vocês têm razão no que pleiteiam, no que falam. Agora, eu peguei um corpo com câncer em tudo quanto é lugar. Um médico não pode de uma hora para outra resolver esses problemas todos”, disse.

E ainda afirmou que uma das soluções para resolver os problemas será a nomeação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal (STF). “Eu vou indicar o primeiro ministro do Supremo agora em novembro, o primeiro. A gente vai arrumando as coisas devagar aqui”.

