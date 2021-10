Bolsonaro diz que Mendonça sabe da 'dificuldade' de ter seu nome aprovado para o STF

"Tenho conversado com ele há muito. Que sabe das dificuldades, não para passar na sabatina, ele passa com nota quase 10, mas da dificuldade (de) na votação secreta ter seu nome aprovado", afirmou Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o seu indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-ministro André Mendonça, sabe que tem "dificuldade" de ter seu nome aprovado pelo Senado.

"Estamos, se Deus quiser, na iminência de ter um pastor ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa que tem um currículo invejável. Tenho conversado com ele há muito. Que sabe das dificuldades, não para passar na sabatina, ele passa com nota quase 10, mas da dificuldade (de) na votação secreta ter seu nome aprovado", afirmou Bolsonaro durante evento de aniversário da Assembleia de Deus em Roraima.

A sabatina de Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado ainda não foi marcada porque o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), resiste ao nome do ex-ministro.

Bolsonaro disse que Mendonça não quer "não quer, nem eu quero, perseguir ninguém dentro do Supremo Tribunal Federal".

