Bolsonaro diz que Moro achava que o Ministério da Justiça era “coisa particular dele”

247 - Na semana em que Sergio Moro se movimenta para filiação ao Podemos para sua pré-candidatura para 2022, Jair Bolsonaro resolveu alfinetar o seu ex- ministro da Justiça. Em entrevista ao programa Pânico, nesta quarta-feira (27), Bolsonaro afirmou que a trajetória do ex-juiz federal pode atrapalhar uma eventual candidatura a cargos públicos.

“Sergio Moro veio trabalhar comigo, no meu entender, bem intencionado. Sempre falei que os ministros têm liberdade, mas eu tenho poder de veto. Ele assumiu a Justiça como se fosse algo particular dele, trouxe toda a ‘República de Curitiba’ para o ministério dele. Ele tinha alguns problemas, tinha vontade de ir para o STF. Era pessoa que não tinha experiência de política. É muito fácil viver 23 anos na magistratura e dar uma sentença. Cumpra-se! Na política, você vê que não é assim”, disse Bolsonaro.

Não ficou por aí. Bolsonaro continua insinuando que Moro não tem condições de assumir um cargo executivo.

“Eu fico imaginando o Moro, como chefe do Executivo federal, estadual ou municipal, negociando com parlamento. Imaginem como ele vai negociar com o parlamento, conversar. Você tem que conversar com os caras, pô, quem são esses caras? Esses caras têm poderes. Foram escolhidos pelo povo, 81 senadores, 513 deputados. Imagine 600 pessoas, como ele negociaria”, disse.

Sobre a possibilidade Moro sair candidato à Presidência da República, Bolsonaro afirmou: “Parece que ele tá indo pro Podemos, ele sabe o que tá fazendo. Seria bom que cada partido lançasse um candidato, seria muito bom”.

