Bolsonaro diz que "namora" legenda que será dono e ex-marqueteiro diz que ele vai para Partido da Mulher Brasileira

247 - Jair Bolsonaro disse a apoiadores que está “namorando” um partido do qual viraria “dono” se a relação avançar. O Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro tenta criar desde a sua saída do PSL, em 2016, não saiu do papel.

“Eu estou namorando outro partido, onde eu seria dono dele, como alternativa se não sair o Aliança, você está entendendo? Não é essa coisa de você estar namorando um cara, dá errado e vou namorar aquele outro. Não é isso, não. Mas na política eu tenho que ficar ligado. Então, há a possibilidade de eu ter um outro partido, porque a burocracia é muito grande. Não é apenas assinar a ficha, é certificar em cartório… Uma complicação terrível aí”, disse Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro estaria articulando o ingresso no Partido da Mulher Brasileira (PMB), segundo o ex-marqueteiro da sigla, filiado ao partido, Daniel Medina, em entrevista ao Metrópoles.

Ainda de acordo com a reportagem, Bolsonaro pretende se filiar ao PMB para participar das próximas eleições, em 2022. Ele, contudo, quer reformular a legenda. O partido teria novo nome, diretrizes e integrantes. A sigla atualmente não possui representação no Congresso Nacional.

Para registro de um partido no Brasil, são necessárias 491.967 assinaturas. Até o momento, o Aliança não apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o número mínimo de assinaturas.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.