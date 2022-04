Bolsonaro diz que não entra em campanha: “Senão, não trabalho”

Jair Bolsonaro (PL) disse, em conversa com apoiadores, que não se envolve em campanhas eleitorais edit

Metrópoles - Bolsonaro (PL) disse, em conversa com apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, que não se envolve em campanhas eleitorais, senão não consegue trabalhar em prol do Brasil. O momento foi gravado e divulgado por um canal simpatizante ao governo.

“Você é candidato a alguma coisa? Pretende ser candidato a alguma coisa? Eu não entro em campanha de estado nenhum, fico maluco se eu começar a apoiar um aqui e outro ali”, disse Bolsonaro a um apoiador que comentava sobre eleições.

Bolsonaro falou especificamente sobre o apoio dele a candidatos em outros estados. “Por que eu não entro nessa de campanha? Senão não trabalho! Não consigo produzir nada para o Brasil. Imagine eu negociando bancada em cada estado”, considerou.

