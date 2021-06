Bolsonaro diz que Nise Yamaguchi foi "humilhada" na CPI da Covid

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e afirmou que a médica Nise Yamaguchi, defensora do suposto "tratamento precoce" contra a Covid-19, foi "humilhada" em depoimento nesta terça-feira (1) à comissão.

"Hoje estava a Nise Yamaguchi, estudiosa no assunto [pandemia da covid-19]. Está sendo humilhada. Uma covardia. Um cara com 17 inquéritos, PHD em corrupção. Ficaram tentando fazer o quê? Olha que ridículo!", reclamou Bolsonaro durante conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília.

Ele ainda comentou a possível reunião que teria tido como objetivo mudar a bula da cloroquina: "ficaram batendo uma hora na Nise. Uma senhora ficou sabendo do decreto para mudar bula? Não sabia que mudava bula por decreto".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.