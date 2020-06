Bolsonaro diz que OMS perdeu credibilidade e não transmite confiança: "parece partido político"

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar a Organização Mundial de Saúde (OMS) e afirmou que a instituição “parece mais um partido político”, além de “titubear” nas orientações sobre o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. “A OMS é uma organização que está titubeando, parece mais um partido político”, afirmou Bolsonaro nesta terça-feira (9), após a realização de uma reunião ministerial. Ele também reafirmou que o Brasil poderá seguir o exemplo dos Estados Unidos e deixar de integrar os quadros da OMS.

“Nós sabemos que não tem comprovação de nada no Brasil. Até a hidroxicloroquina não tem comprovação. Se desaconselhou estudos e pesquisas e depois se voltou atrás… Não é à toa que o presidente norte-americano [Donald Trump] deixou de lado aí, deixou de contribuir para a OMS. O Brasil, passada aí essa pandemia, vai pensar se sai ou não, porque não transmite mais confiança”, disse Bolsonaro conforme reportagem do site Metrópoles.

Bolsonaro disse, ainda, que muita gente pode ter morrido por ter seguido as orientações da OMS. “Muita gente perdeu a vida por ter ficado em casa. Muita gente sentiu dor no peito e não foi para o hospital, acabou infartando e falecendo. Então, mortes de outras formas houveram (SIC) no Brasil e no mundo todo. Então, essa entidade agiu, no meu entender – e não é de agora – com a devida responsabilidade que tinha que ter com essa questão”, disse.

