Bolsonaro diz que Petrobrás terá ‘nova dinâmica’ nos combustíveis com Caio Andrade na presidência

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (27) que a Petrobrás terá uma "nova dinâmica" nos preços dos combustíveis com a eleição do seu indicado Caio Paes de Andrade para a presidência da companhia.

“Caio hoje está tomando posse na Petrobrás, teremos nova dinâmica na questão dos combustíveis. Tudo vai ser analisado na base da lei, sem querer mexer no canetaço na Lei das Estatais, sem querer interferir em nada, mas com muito respeito e muita responsabilidade”, afirmou Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto.

Caio Paes de Andrade teve o nome aprovado nesta segunda-feira pelo conselho de administração da estatal e deve tomar posse na terça-feira.

Caio Paes de Andrade negou que tenha recebido qualquer “orientação específica ou geral” do governo federal para mudar a política de reajustes que dolarizou o preço dos combustíveis com impacto direto na inflação. A afirmação consta em ata da reunião do Comitê de Elegibilidade (Celeg) divulgada pela Petrobrás.

A resposta de Caio Paes de Andrade foi narrada na reunião do Comitê de Elegibilidade desta sexta-feira (24), quando houve o aval para a eleição dele ao comando da empresa. Foram três votos favoráveis e um contrário, vindo do presidente do Celeg, Francisco Petros, representante de acionistas minoritários. “Em relação à capacidade de gestão do candidato, com o devido respeito, não encontrei nos documentos disponibilizados o respaldo que me permita formar uma convicção favorável ao candidato”, disse Petros.

