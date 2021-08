Bolsonaro diz que publicará nesta sexta veto parcial ao fundão eleitoral de R$ 5,7 bi

“Amanhã sai a sanção ou veto do fundo eleitoral. Pode ficar tranquilo”, declarou Jair Bolsonaro em sua transmissão ao vivo nesta quinta edit

247 - Jair Bolsonaro disse que vai publicar no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 20, veto ao fundão eleitoral de R$ 5,7 bilhões aprovado pelo Congresso para as eleições do ano que vem.

“Amanhã sai a sanção ou veto do fundo eleitoral. Pode ficar tranquilo”, declarou Bolsonaro em sua transmissão ao vivo nesta quinta-feira, 19. Ele já sinalizou que não deve vetar integralmente o fundão eleitoral, que deve ficar em R$ 4 bilhões, segundo o portal Antagonista.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE