Bolsonaro diz que reajuste para os servidores só no Orçamento de 2023

Bolsonaro diz que a arrecadação deste ano vai garantir o aumento somente no ano que vem para os servidores federais que fazem paralisação por reajuste edit

Apoie o 247

ICL

247 - Pressionado com a paralisação de servidores federais, Jair Bolsonaro (PL) disse que vai atender as reiindicações da categoria, mas somente no Orçamento de 2023.

“Reconhecemos o valor de todos os servidores públicos federais, mas eu peço a eles que, por favor, entendam a situação que o Brasil ainda atravessa. Muitos perderam empregos, muitos tiveram seus salários reduzidos. Os servidores não tiveram por ação do governo federal”, disse Bolsonaro em entrevista à TV Record, durante agenda no Rio de Janeiro.

Bolsonaro diz que com a arrecadação deste ano "nós vamos atender, com percentual bastante razoável, todos os servidores públicos do Brasil”.

PUBLICIDADE

Uma crise foi desencadeada quando o governo definiu reajuste apenas para os policiais federais, deixando de fora os demais servidores. No sábado (29), Bolsonaro afirmou que o reajuste para agentes de segurança federais não estava definido. A peça orçamentária foi sancionada com a reserva de 1,7 bilhão para o reajuste aos policiais federais, mas os recursos não estão carimbados. O governo ainda deve decidir como aplicar o montante.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE