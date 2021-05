Bolsonaro diz que Ricardo Salles, investigado pela Polícia Federal, é ministro "excepcional"

Sputnik - Em transmissão ao vivo nas redes sociais, Jair Bolsonaro disse que Ricardo Salles, que está na mira da Polícia Federal, é um "excepcional ministro".

A operação da PF revelou suposto esquema de facilitação de contrabando de produtos florestais, entre eles madeira, que seria retirada de forma ilegal da floresta. O ministro do Meio Ambiente participaria da fraude.

Salles foi alvo de mandados de busca e apreensão pelos agentes da PF por seu possível envolvimento no esquema. O presidente do Ibama, Eduardo Bim, foi afastado do cargo e outros servidores estão sendo investigados.

"O ministro Ricardo Salles, um excepcional ministro. Mas as dificuldades que ele tem junto a setores aparelhados do MP. Os xiitas ambientais. E as dificuldades são enormes. Não é apenas a Tereza Cristina a responsável por ajudar o campo a produzir mais. É do Ricardo Salles também. É do governo federal também", disse Bolsonaro ao comentar a crise hídrica no país e lamentar o que enxerga como dificuldades na área ambiental.

de Akuanduba (divindade de indígenas do Pará), a operação foi deflagrada por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

