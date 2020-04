Bolsonaro diz que, “se Deus quiser”, Trump será reeleito

247 - Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (22) que, “se Deus quiser”, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será reeleito. A informação é do site Metrópoles.

“O meu problema é o Brasil. Os democratas dão porrada em mim porque tenho boas relações com o Trump. Se Deus quiser, ele vai ser reeleito e vai ser bom pro Brasil essa reeleição”, disse Bolsonaro, ao comentar as declarações do governador do estado norte-americano de Nova York, Andrew Cuomo, que fez críticas à atuação do Brasil no combate à pandemia do novo coronavírus.

Para Cuomo, a estratégia adotada pelo governo do Brasil, de Jair Bolsonaro, e da Suécia está permitindo um alto índice de mortalidade por Covid-19. "Nesses países, você deixa acontecer. Quem for infectado, foi infectado. Quem morrer, morreu. Mas, dessa forma, muitas pessoas morrem", declarou.

As eleições norte-americanas devem ser realizadas em 3 de novembro.

