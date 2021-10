Bolsonaro diz que, se reeleito, terá STF alinhado ao seu governo: 'serão quatro garantidos lá dentro'

Em encontro com parlamentares ruralistas, Bolsonaro lembrou que o presidente eleito em 2022 poderá indicar mais dois ministros ao STF logo no início do mandato, por conta da aposentadoria de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber edit

247 - Em encontro com integrantes da bancada ruralista do Congresso Nacional nesta quarta-feira (6), Jair Bolsonaro afirmou que, se reeleito em 2022, poderá montar um Supremo Tribunal Federal (STF) alinhado ao seu governo, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Ele lembrou que o presidente eleito em 2022 poderá, já em 2023, indicar mais dois ministro à Corte, em decorrência aposentadoria compulsória dos ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber.

O chefe do governo federal disse, em seguida, que se os novos ministros estiverem alinhados ao bolsonarismo, serão "quatro [ministros] garantidos lá dentro".

"Além de outros que já —não é que votam com a gente— votam com as pautas que têm que ser votadas do nosso lado. Então vamos ter tranquilidade por parte do Judiciário", resumiu.

Bolsonaro já conseguiu a nomeação do ministro Kassio Nunes Marques no STF e aguarda a sabatina do ex-AGU André Mendonça.

