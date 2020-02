Bolsonaro diz que tamanho de área indígena é "abusivo"

247 - Jair Bolçsoanro voltou a destilar comentários reveladores sobre a sua visão sobre os indígena brasileiros. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (11), para a ssinatura de um decreto para transferir o Conselho Nacional da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente para a vice-presidência da República, Bolsonaro disse que o tamanho das terras indígenas demarcadas no país é "abusivo".

"Deixo bem claro que ninguém é contra dar devida proteção e terra aos nosso irmãos índios, mas, da forma como foi feito, e hoje em dia reflete 14% do território nacional demarcado como terra indígena, é um tanto quanto abusivo", disse.

No mês passado, Bolsonaro disse que "cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós". Os grandes latifúndios improdutivos não incomodam.