Bolsonaro diz que vice “ideal” seria do Nordeste ou de Minas para conseguir mais votos

247 - Jair Bolsonaro disse, nesta quarta-feira, 8, que o vice-presidente para compor sua chapa nas eleições de 2022 deve ser do Nordeste ou de Minas Gerais. Segundo ele, isso o ajudaria a conquistar mais votos da população. Bolsonaro destacou, sem revelar nomes, que já conversa com um possível vice, que deve ser anunciado em março ou "pouco depois".

"O ideal, se pensar em voto, além da competência, é um [candidato a vice] nordestino ou mineiro", afirmou no programa "Hora do Strike", da Gazeta do Povo. "Não existe nada acertado, mas já estou conversando com um possível vice aí. Não pode ser um casamento de última hora, né? E esse nome fará bem para mim, para o governo, para o Brasil. Tem que ser um nome respeitado."

“A gente não está pensando em ter uma chapa para ganhar eleição e depois não poder governar. Isso é horrível, é péssimo, né? Ter um vice que te atrapalha. Então, um vice que estamos trabalhando aí... Pode ser um general de quatro estrelas também, pode ser. E vai acontecer em março, talvez um pouco depois, a gente anuncia o nome dele. Um nome que agregue e dê respeitabilidade a nossa chapa”, disse.

Bolsonaro já havia dito que quer alguém que "não dê trabalho e que suma". "Vice eu considero como casamento. Tem que ser uma pessoa que não te dê trabalho e que some. E, às vezes, mesmo pensando nisso o tiro sai pela culatra. Imagine deixar na mão de terceiros escolher", declarou.

