Bolsonaro diz que visitou Queiroga após saber da infecção do ministro

247 - Jair Bolsonaro afirmou que visitou Marcelo Queiroga após saber que o ministro da Saúde havia sido infectado pelo novo coronavírus. O chefe de governo contou, durante cerimônia que marca seus primeiros mil dias no Planalto, que debochou da Covid-19 para o ministro.

"Nos Estados Unidos, na iminência de voltarmos para cá, chegou para mim o nome do Queiroga, que estava ali infectado. Eu fui no quarto do Queiroga. Ele tava arrumadinho, cheiroso, bonitinho. ‘E daí, Queiroga, tudo bem contigo? Tomou a vacina? Tomei’. Fui brincar com ele: ‘Dormiu de máscara?’. Ele sorriu. Todo mundo sabe que ele raramente tira a máscara", disse Bolsonaro.

Bolsonaro aproveitou a ocasião para questionar o protocolo recomendado pelo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta: "Não vou falar tudo o que conversei com ele, mas disse: ‘Você vai seguir o protocolo do Mandetta, esperar sentir falta de ar para procurar o médico ou partir para um medicamento qualquer?’ Não vou responder a vocês o que ele me disse". (Com informações do Antagonista).

