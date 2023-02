Bolsonaro diz que volta ao Brasil em março para liderar oposição a Lula

Ao The Wall Street Journal, o ex-presidente Lula ainda tentou se afastar dos ataques golpistas de 8 de janeiro edit

Apoie o 247

ICL

247 — O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ao Wall Street Journal que voltará ao Brasil março para liderara a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro viajou aos Estados Unidos em 30 de dezembro, dois dias antes da posse do atual presidente brasileiro.

O ex-presidente disse que “perder é parte do processo” e que “não está dizendo que houve fraude, mas o processo foi enviesado”. Ela ainda tentou se afastar dos ataques golpistas de 8 de janeiro. “Golpe? Que golpe? Onde estava o comandante? Onde estavam as tropas, onde estavam as bombas?”

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.