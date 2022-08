Bolsonaro diz ser alvo de 'perseguição implacável' e acusa Moraes de 'fazer tudo' para incriminá-lo

Ataques contra o ministro do STF Alexandre de Moraes acontecem poucos dias antes de sua posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 16 de agosto edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que o ministro Alexandre de Moraes “faz de tudo” para incriminá-lo. “Inquéritos do Alexandre de Moraes são completamente ilegais, imorais. É uma perseguição implacável por parte dele, a gente sabe o lado dele”, afirmou Bolsonaro nesta terça-feira (2), durante entrevista à Rádio Guaíba, de Porto Alegre.

“É maneira de jogar a rede e me incriminar em algum lugar. Está fazendo tudo de errado [Alexandre de Moraes] e, no meu entender, não vai ter sucesso em seu intento final”, completou, conforme o jornal O Estado de S. Paulo. Moraes irá assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 16 de agosto.

Ainda segundo Bolsonaro, o pedido de arquivamento da investigação aberta contra ele pelo suposto vazamento de informações sigilosas de inquéritos da Polícia Federal, feito pela vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo - que vem atuando na blindagem do atual ocupante do Palácio do Planalto - comprovaria a tese de perseguição.

Durante a entrevista, Bolsonaro também defendeu que o presidente do STF, Luiz Fux, seja incluído no chamado inquérito das Fake News pelo fato de ter defendido a segurança das urnas eletrônicas durante seu discurso de abertura do semestre do Judiciário, realizado na segunda-feira (1).

“Fux está no mínimo equivocado, ou é fake news. Deveria então o Fux estar respondendo no inquérito do Alexandre de Moraes [das fake news], se fosse um inquérito sério”, disse Bolsonaro. “Prezado Fux, qual país desenvolvido do mundo adota nosso sistema eleitoral? Que maravilha esse sistema eleitoral que ninguém quer”, acrescentou.

As declarações de Bolsonaro, porém, são falsas. Dados do Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Social (IDEA Internacional) apontam que 23 países utilizam as urnas eletrônicas para a realização de eleições gerais e outros 18 as utilizam em pleitos regionais.

Na entrevista, Bolsonaro também atacou o ministro do STF e ex-presidente do TSE Luís Roberto Barroso, a quem chamou de “criminoso” e “mentiroso”.

