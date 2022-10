Bolsonaro diz ser 'prematuro' falar em motivação política sobre tiroteio que interrompeu campanha de Tarcísio em São Paulo

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro disse que ainda é cedo para garantir que houve motivação política no tiroteio que interrompeu um ato da campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos), em Paraisópolis, comunidade da Zona Sul de São Paulo, nesta segunda-feira (17) .“Recebi um telefone do Tarcísio, algumas imagens também. Tudo é preliminar ainda, então não quero me precipitar. Se foi uma ação contra a equipe dele, se foi uma ação isolada, se algum conflito já estava havendo ou por haver na região. Então seria prematuro eu falar sobre isso”, disse Bolsonaro, de acordo com o jornal O Globo.

Bolsonaro também relacionou o caso com o incidente envolvendo os disparos efetuados contra uma igreja evangélica no Ceará, na sexta-feira (14) onde primeira-dama Michelle Bolsonaro e a senadora eleita Damares Alves participaram de um evento

“ O que eu sei é que a poucos dias teve uma ação de dois tiros em uma igreja onde a primeira-dama se faria presente. O elemento foi preso, detido, confessou ser do Comando Vermelho e que os dois tiros foram para intimidar e evitar que muita gente comparecesse a esse evento da primeira-dama com a senhora Damares. Isso está acontecendo, a gente lamenta. Um caso já comprovado que tem a ver com motivação política. O caso Tarcísio ainda não”, afirmou.

