Bolsonaro diz ter sido alertado por ex-chefe da Receita Federal sobre risco de joias sauditas irem a leilão

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou durante o seu depoimento à Polícia Federal que foi alertado pelo ex-chefe da Receita Federal Júlio César Vieira Gomes sobre o risco das joias sauditas apreendidas pela Receita Federal irem a leilão.

O estojo com as joias, avaliado em cerca de R$ 16,5 milhões, foi retido pela alfândega do Aeroporto internacional de Guarulhos após membros de uma comitiva do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque em 2021.

“Julio disse ao declarante (Bolsonaro) depois de uns dias, em novembro ou dezembro de 2022, que se, depois de 30 ou 90 dias, ninguém reclama o bem, este entra em processo de perdimento e que poderia ser leiloado”, diz um trecho do depoimento que Bolsonaro prestou à PF no dia 5 de abril, segundo a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo. }

Ainda segundo a reportagem, Bolsonaro confirmou ter conversado com o chefe da Receita sobre as joias e determinou que ele entrasse em contato com o seu ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid.

“O declarante estabeleceu contato com o então chefe da Receita, Julio, cujo sobrenome não se recorda, e, salvo engano, determinou que estabelecesse contato direto com o ajudante de ordem, que as conversas foram pessoalmente, pelo que se recorda”, disse Bolsonaro na oitiva.

