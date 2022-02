Bolsonaro diz ter sido ignorado por Alexandre de Moraes em encontro no Planalto

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou à Jovem Pan ter sido ignorado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em encontro que tiveram no Palácio do Planalto em 7 de fevereiro.

Na ocasião, Moraes e o também ministro do STF Edson Fachin levaram a Bolsonaro um convite para a cerimônia de posse da nova presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ocorrerá no próximo dia 28.

"Apenas o Fachin falou naquele momento. Eu dirigi a palavra duas vezes ao ministro Alexandre. Ele não respondeu. Quando saíram dali foram ao Senado encontrar o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e ali decidiram, inclusive, que a CPI das Fake News deveria voltar a funcionar", relatou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O encontro entre Bolsonaro e os ministros durou entre 10 e 15 minutos apenas.

A relação entre Bolsonaro e Moraes não é nada boa. O ministro é relator de diversas ações contra o chefe do governo federal e sua família e já foi alvo de inúmeros ataques por parte do clã Bolsonaro. Em 7 de setembro de 2021, na ocasião das manifestações golpistas, Bolsonaro chegou a chamar o ministro de "canalha" e prometeu que não mais cumpriria decisões judiciais proferidas pelo magistrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE