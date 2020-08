Bolsonaro dribla o impeachment e busca reeleição com proximidade com centrão

"O que estamos vendo agora é um presidente que está driblando um impeachment de um lado e, do outro, iniciando uma campanha para reeleição", avalia o jornalista Diogo Schelp. edit

247 - Para o jornalista Diogo Schelp, do UOL, a oficialização do elo entre Jair Bolsonaro e o centrão é uma tentativa de escapar do impeachment e já buscando a sua reeleição.

"Não vejo como um deslocamento para o centro. Bolsonaro continua sendo Bolsonaro: um populista de direita. O que estamos vendo agora é um presidente que está driblando um impeachment de um lado e, do outro, iniciando uma campanha para reeleição", avaliou.

"Diferente da política, como deveria ser, debater projetos e angariar apoio com base em projetos comuns para o país. Não. É uma articulação com base na distribuição de cargos", frisou.

