Bolsonaro é aconselhado a adiar envio de reforma administrativa para evitar ampliar desgaste com o Congresso

247 - Na tentativa de evitar um aumento do desgaste nas relações com o Executivo, assessores políticos têm aconselhado Jair Bolsonaro a adiar para a próxima semana, e não mais para essa como prometido, o envio do projeto da reforma administrativa. A ideia é evitar que o envio seja explorado pelos grupos de extrema direita que farão uma manifestação contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) no próximo dia 15, o que levaria a um aumento da tensão entre o Legislativo e o Executivo.

Nesta segunda-feira (9), em um evento nos Estados Unidos, Bolsonaro sinalizou que poderá acatar o conselho. "Temos mais duas [reformas] importantes pela frente e esse mês nós decidiremos com toda certeza apresentá-las, que é a reforma administrativa e a tributária", disse embora tenha evitado falar em datas e voltado a criticar o orçamento impositivo, que coloca diretamente sobre dos parlamentares recursos da ordem de R$ 15 bilhões.