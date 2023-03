Bolsonaro é aconselhado a devolver à Presidência as joias que ele incorporou ao seu patrimônio

Bolsonaro admitiu nesta quarta-feira ter ficado com um dos estojos com joias ofertadas pela família real saudita ao ex-presidente brasileiro edit

247 - Jair Bolsonaro foi orientado por auxiliares a devolver o mais rapidamente possível para o acervo da Presidência da República as joias doadas pelo regime da Arábia Saudita e incorporadas por ele a seu acervo pessoal.

Bolsonaro confirmou à CNN Brasil que incorporou a seu acervo pessoal uma parte dos presentes de luxo encaminhados pelo príncipe da Arábia Saudita em 2021. Trata-se de um estojo com uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e um terço da marca Chopard. O valor de cada item não foi divulgado.

As joias estão guardadas em um galpão juntamente com outros presentes que Bolsonaro recebeu enquanto era presidente e também incorporou a seu acervo pessoal.

Diante da polêmica, Bolsonaro foi aconselhado por auxiliares a devolver para a Presidência, o mais brevemente possível, o estojo com as joias. Segundo o jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, Bolsonaro não bateu o martelo ainda sobre a devolução. "Além desse pacote que Bolsonaro pegou para si, há outro estojo com joias doadas pela Arábia Saudita ao clã Bolsonaro, apreendido na alfândega da Receita Federal em São Paulo", lembrou o jornalista.

