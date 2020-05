Bolsonaro é alvo de panelaço mesmo depois de desistir de pronunciamento

247 – Jair Bolsonaro foi alvo de novos panelaços na noite deste sábado, mesmo depois de desistir do pronunciamento que faria para tentar quebrar o isolamento social no País. Apontado como o pior presidente do mundo "no tocante" ao combate ao coronavírus por especialistas internacionais, Bolsonaro já perdeu dois ministros da Saúde em menos de um mês, enquanto o Brasil supera 15 mil mortes. Confira alguns vídeos e reportagem da Reuters sobre as mortes:



nao ha dia que se passe sem um panelaço no meu bairro. acabou bolsonaro pic.twitter.com/DLYZKd0mit — flor de tangerina (@sunsetstripz) May 16, 2020

panelaço fora bolsonaro em recife pic.twitter.com/oBdiTyZ44i — lais precisa estudar (@hslotflicker) May 16, 2020





Sputnik – Neste sábado (16), o Brasil registrou 816 novas mortes e chegou a 15.633 óbitos por COVID-19.

O novo balanço do Ministério da Saúde também aponta que o Brasil tem 233.142 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas foram 14.919 casos confirmados. Na sexta-feira (15), o Brasil registrava 218.223 casos e 14.817 mortes causadas pela COVID-19.

O estado mais afetado no Brasil é São Paulo, que neste sábado (16), acumula 61.183 casos da doença e 4.688 óbitos. O estado tem hoje mais mortes registradas por COVID-19 do que a China, o primeiro foco da pandemia.

Covas abertas no Cemitério Parque de Manaus, em 21 de abril de 2020, no bairro tarumã, zona oeste da cidade de Manaus.

No momento da divulgação dos novos dados, o Brasil tornou-se o 4º país do mundo em número de casos confirmados de COVID-19, atrás apenas de Estados Unidos, Espanha e Rússia.

Em número de mortes, o Brasil permanece como o 6º país com mais óbitos causados pela doença, atrás de EUA, Reino Unido, Espanha, Itália e França.

No mundo inteiro, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, 4.626.632 casos da doença foram confirmados, com 311.363 mortes causadas pela COVID-19.

