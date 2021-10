Bolsonaro é alvo de quatro inquéritos no STF e outros cinco no TSE

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro é alvo de quatro inquéritos no STF e outros 5 no TSE. O STF deve definir nesta quarta-feira (6) se ele poderá se manifestar por escrito no inquérito que apura se interferiu de forma indevida na PF (Polícia Federal). A investigação corre desde abril do ano passado e já foi prorrogada por várias vezes.

Este é o inquérito mais antigo dos quatro que correm contra Bolsonaro no Supremo, e o único aberto ainda no ano passado. Em 2021, ele passou a responder por suspeita de prevaricação na compra da vacina Covaxin.

Bolsonaro é também investigado no inquérito das fake news e por ter vazado um inquérito sigiloso sobre uma invasão hacker ao sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O ocupante do Palácio do Planalto também é alvo de cinco inquéritos no TSE, que miram a chapa eleita em 2018 com o vice-presidente Hamilton Mourão.

Outros dois casos ainda em aberto no TSE investigam ataques cibernéticos em grupos de Facebook para beneficiar a campanha do Bolsonaro. Há também o inquérito administrativo que apura a live do Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, informa reportagem do UOL.

Bolsonaro é também alvo de cerca de 130 pedidos de impeachment e será indiciado pela CPI da Covid.

