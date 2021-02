Bolsonaro é alvo de representação na PGR por "vários crimes" contra a saúde pública

247 - O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) apresentou nesta quinta-feira (25) à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma representação pedindo que Jair Bolsonaro seja processado criminalmente por atos contra a saúde pública.

A denúncia acontece um dia após Jair Bolsonaro visitar o Acre, estado que sofre com enchentes, e fortes surtos de Covid-19 e dengue, e desrespeitar medidas sanitárias, dispensando o uso de máscara, promovendo aglomerações e desfilando em carro aberto.

Para Leo de Brito, Bolsonaro viola as regras enquanto toda a sociedade se esforça em cumpri-las. “O que se viu no Acre ontem vai muito além de postura condenável. O presidente Bolsonaro e sua comitiva cometeram vários crimes, em total desrespeito à população, como vem fazendo desde o início da pandemia. Apesar de todas as dificuldades, as pessoas fazem a sua parte, mantêm o distanciamento social, usam máscaras, os comerciantes estão cumprindo o decreto, e por que a maior autoridade do País descumpre as regras e desconsidera tudo o que está acontecendo?", afirma o parlamentar, complementando: “espero que a PGR ofereça denúncia ao Supremo Tribunal Federal para que esses crimes não fiquem impunes. É inaceitável esse tipo de conduta de quem deveria dar exemplo à Nação, e isso tem que ter limite”.

O deputado destaca que o Acre vive, provavelmente, seu pior momento desde o início da pandemia. “A situação é gravíssima, eu tinha expectativa que o presidente fosse anunciar que o Acre seria priorizado em relação à vacinação, o que infelizmente não ocorreu, mesmo diante de tudo o que estamos passando aqui com a pandemia, surto de dengue, enchentes e crise migratória, estamos sendo tratados igual a outros estados da federação”.

